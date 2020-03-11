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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Путин встретился с Медведчуком, показав, что будет вести переговоры с Украиной только через своего агента

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Путин встретился с Медведчуком и ОПЗЖ вопреки обещанию Зеленского "разобраться с финансированием партии Медведчука", и показал, что будет вести переговоры с Украиной только через своего агента.

Владимир Зеленский, 31 августа 2019 года: "Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия? Или там временное объединение? И кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

Прошло уже более шести месяцев после громкой угрозы президента Зеленского, но "громкая история, которая плохо закончится" осталась очередным невыполненным обещанием.

Судя по голосованию за увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки, "слуги народа" договорились с пророссийской ОПЗЖ о ситуативном сотрудничестве по ряду вопросов, и вот уже никто не собирается разрывать отношения с РФ из-за подрывной деятельности Медведчука, его партии и телеканалов. Делегация ОПЗЖ в Москве – это оскорбление украинского народа, который ведет войну против агрессии РФ.

А Путин продолжает навязывать Зеленскому своего кума, и во время визита прямо указал, что хочет ввести Медведчука в группу по переговорам в нормандском формате. Вот что заявил президент РФ на встрече с Медведчуком: "У вас идея создать парламентское измерение нормандского формата. Мне кажется, хорошая идея. И я очень рассчитываю на то, что у вас это получится – надеюсь, также при поддержке Администрации Президента Украины".

Зеленский повторяет грубую ошибку Порошенко, и также сохраняет Медведчука как фигуру для переговоров с РФ. Половинчатая и компромиссная политика Порошенко по отношению к Медведчуку, пророссийской агентуре и телеканалам в Украине погубила предыдущего президента и, судя по всему, наносит непоправимый урон и нынешнему. Но выводов никто не делает. В то время как Россия продолжает последовательную политику по подрыву Украины изнутри, а Медведчука готовит на роль Додона – пророссийской марионетки во главе Молдовы.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский
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