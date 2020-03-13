Геннадий Гудков: На референдуме проголосуют, как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Все отлично, теперь я верховный правитель"

Госдума РФ утвердит любое предложение президента Владимира Путина, считает российский оппозиционер Геннадий Гудков. Так он прокомментировал поправки к конституции, обнуляющие срок Путина.

У президента РФ Владимира Путина не возникнет проблем с голосованием россиян на референдуме о поправках к конституции, которые предполагают обнуление его срока на должности главы Кремля.

Такое мнение российский оппозиционер, бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков выразил "Обозревателю" в комментарии, опубликованном 10 марта.

"На референдуме проголосуют, как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Ну все отлично, пипл схавал. Теперь я верховный правитель. Россияне уже смирились с новыми изменениями. Протестующих сажают, плющат и дают непонятные сроки – в таких условиях можно принять все что угодно, а послушная раболепская Дума все это утвердит", – сказал он.

20 января Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.