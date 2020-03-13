Путинская конституция: Угрозы для Украины. 13 марта в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Среди гостей программы "Свобода слова Савика Шустера" 13 марта – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит по пятницам начиная с 6 сентября 2019 года Фото: Шустер LIVE / Facebook

13 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут обсуждать, повлияют ли изменения в российской конституции на Украину, что будет с Донбассом и сможет ли внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо запустить Национальную платформу примирения, сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Начало ток-шоу в 21.00. Оно транслируется на телеканале "Украина", а также в YouTube @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Гости студии:

бывший президент Украины Леонид Кравчук;

экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;

глава СБУ (2003 – 2005), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко;

юрист, общественный деятель Марк Фейгин;

генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко;

политический деятель Олесь Доний.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" еженедельно с 6 сентября 2019 года.

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.