Украинские шахты закрывать не будут – Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на счета угольных предприятий уже поступило 653 млн грн в счет погашения долгов государства перед шахтерами.

Шахты в Украине закрывать не будут. Об этом 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ситуации с угольной отраслью мы не первые сталкиваемся с подобным кризисом. Все страны проходили этот путь, цивилизованные страны... Невозможно закрыть шахту... Правильно говорят шахтеры, шахта – это не киоск, который закрыл – и пошел домой, это огромное инженерное сооружение, которое требует почти пожизненного содержания, даже после прекращения выработки", – отметил он.

Глава правительства также рассказал о погашении долгов перед шахтерами.

"Вчера и позавчера долги в размере 653 млн... поступили на счета. Это первый шаг. Вторая половина существующих долгов – в следующем месяце. Мы будем работать над этим, хотя это действительно чрезвычайно сложно", – объяснил Шмыгаль.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский назвал "болью" ситуацию с шахтерами и угольной отраслью. "Закрыть шахту не означает закрыть вопрос. Поэтому сначала – обучение людей и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение как минимум аналогичной заработной платой – только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты", – считает глава государства.