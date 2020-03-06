В Украине коррупцией пропитан средний уровень общества – Шмыгаль

С коррупцией в Украине связаны большое количество людей, большие интересы и большие потоки денег, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине проблема с коррупцией находится на среднем уровне общества. Такое мнение 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К сожалению, средний уровень остается пропитан метастазами этой заразы – коррупции – и, соответственно, это большое количество людей, это большие интересы, большие потоки денег, которые тяжело переломать одному, двум и даже трем людям. Это уже вопрос к нашему обществу, где мы все вместе – и снизу, и сверху – должны преодолеть этот... вирус коррупционный, чтобы Украина очистилась и стала цивилизованной и процветающей страной", – сказал глава правительства.

По его словам, в высших эшелонах украинской власти коррупции стало меньше.

Шмыгаль считает, что "ряд предохранителей коррупции" в Украине должны поставить реформы.

4 марта в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил во время выступления перед народными депутатами, что "не красть – мало". "Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Пока даже еще не ничья", – сказал глава государства.

В тот же день в отставку отправили премьер-министра Алексея Гончарука и выбрали вместо него Шмыгаля.