Нефьодов о своей должности после смены правительства: Я не буду держаться за кресло

Комментируя свое возможное будущее после смены Кабмина Украины, глава таможни Максим Нефьодов подчеркнул, что персональных амбиций у него нет.

Руководитель Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Максим Нефьодов заявил 6 марта в эфире "Радио НВ", что не намерен держаться за свою должность после смены Кабинета Министров.

"Я не член правительства, я глава центрального органа исполнительной власти, у меня будут соответствующие встречи с новым министром финансов, с премьер-министром Украины, по результатам которых, наверное, они будут принимать решение, я буду принимать решение, можем ли мы работать как команда", – сказал он.

Глава ГТСУ отметил, что вопрос о его увольнении можно поднимать в течение четырех месяцев после смены правительства.

"Я не буду держаться за кресло, и если станет понятно, что там нет "химии", нет взаимного доверия, нет совместного видения относительно тех планов реформ, которые я очерчивал, когда приходил на эту должность, конечно, я готов сам уйти", – объяснил Нефьодов.

Он подчеркнул, что "персональных амбиций" у него нет.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Конкурс на пост главы ГТС выиграл Нефьодов, 15 июля 2019 года он приступил к исполнению обязанностей.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав ряда министерств остаются вакантными.