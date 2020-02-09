Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нефьодов: Процесс очищения Государственной таможенной службы точно не закончен

По словам главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова, для таможенников готовят переаттестацию.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нефьодов: Оценить из Киева, где на Закарпатье, во Львове или Одессе наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно
Нефьодов: Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Процесс "очищения" Государственной таможенной службы еще не завершен. Об этом в интервью ZN.UA, вторая часть которого вышла 9 февраля, рассказал глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов.

"Процесс очищения точно не закончен. Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно. Легко быть реформатором в Киеве, но, простите, на границе существует реальная физическая угроза, жгут машины, угрожают… Какое-то количество людей, с которыми все понятно, мы точно не хотим видеть в ГТС", – сказал Нефьодов.

По его словам, для остальных таможенников готовят переаттестацию.

"Будем разбираться с каждым человеком. Методологию переаттестации разрабатываем с американским посольством, Международной организацией по миграции. Хотим начать процесс с марта, потому что надо еще наработать "подзаконку", методологию проверки деклараций, подписать меморандум с Национальным антикоррупционным бюро по поводу использования полиграфов и так далее. Все это вместе, надеемся, даст больший контроль... К сожалению, 11 тысяч святых людей у меня нет. Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить. Потом повторить этот процесс еще пять раз, и все у нас в кадрах будет хорошо. Тем, кто останется, нужно поднять зарплату, дать новую форму, обеспечить нормальные условия труда. Бывает, что не хватает даже света. Ведь это вопрос не только удобства, но и эффективности работы", – подчеркнул глава службы.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов. 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Теги: таможня, Максим Нефьодов, Государственная таможенная служба Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS