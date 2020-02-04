Нардеп Холодов потребовал отчет у главы таможни Нефьодова

Глава Государственной налоговой службы Максим Нефьодов не справляется со своими задачами и ситуация на таможне становится неуправляемой, заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

Андрей Холодов: Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать. Это единственный вариант, который меня устроит Фото: zaxid.net

Если украинская таможня продолжит работать в нынешнем режиме, то через полгода-год бюджет будет пустым, заявил 4 февраля в своем Facebook народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

"Продолжать так работать – это политическое самоубийство. Реально там катастрофа. Куда ни глянь – схемы. Уклонение от уплаты таможенных пошлин. Зашкваренные кадры. Какие-то "смотрящие", – написал политик. – Честно говоря, я бы не хотел превращаться в "Вестник коррупционных новостей таможни", но я просто не вижу другого способа борьбы со схемами, кроме публичности".

Он рассказал о схемах минимизации таможенной стоимости товаров, которые завозят в Украину.

"Это – типичная схема, когда дорогие брендовые вещи тонами привозят в Украину и растаможивают по в десять раз более низким тарифам, а то и по нулевой ставке. Соответственно, бюджет недополучает большие деньги от дорогого импорта. Это чистой воды коррупционная модель и человеческий фактор, ведь все зависит от таможенников, которые не замечают дорогие бренды среди дешевого китайского товара", – утверждает нардеп.

Холодов опубликовал список компаний, которые, по его данным, являются фигурантами этой схемы:

"ООО "Сага прайм", код ЕГРПОУ 42775584. В течение декабря 2019 осуществлено таможенное оформление 145 тонн премиальной одежды и обуви известных европейских брендов;

ООО "Повер Глаб", код ЕГРПОУ 43210995. 175 тонн премиальной одежды известных европейских брендов в декабре 2019 года;

ООО "Копиен прайм", код ЕГРПОУ 43216173. 240 тонн премиальной одежды известных европейских брендов в декабре 2019 года".

"Компании заявили таможенную стоимость вещей и обуви как происходящих из Турции и Китая ($7,52–11 за килограмм), тогда как фактическая стоимость товаров составила более $100 за килограмм. Только эти три компании и только в декабре недоплатили в бюджет около 165 миллионов гривен. Покупатели этих товаров точно не продают собак, чтобы заплатить за газ", – написал он.

Политик упомянул еще двух участников этой схемы.

"ТК Морис", код ЕГРПОУ 43134789, оформляет в Одесской таможни ткань из Пакистана по ставке пошлины 0. С 20.01.20 один очень известный всем бизнесмен, который носит сейчас электронный браслет, оформил на Одесской таможне 163 контейнеры с обувью и тканью. Вся обувь по $7,19 за кг, а ткань $3,6 за кг. Но не может быть все обувь быть по одной цене. Это свидетельствует о том, что никто реальной его стоимости не проверял", – убежден Холодов.

Он отметил, что глава Государственной налоговой службы Максим Нефьодов не отвечает на его вопросы по этому поводу.

"К сожалению, господин Максим Нефьодов последние два месяца уклоняется от публичных ответов на мои многочисленные вопросы – о зашкваренных кадров, занижений таможенной стоимости, контрабанды, взяток за легальное оформление документов и т.д. и, как следствие, – провала выполнения государственного бюджета. Почему нет ответов на такие простые вопросы?" – интересуется Холодов.

Он сообщил, что будет вынужден инициировать приглашение руководителей таможен, начиная с Одесской и Киевской, на заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и требовать от них ответов по каждому изложенному факту.

"К тому же, могу организовать знакомство со следователями САП и ГБР – возможно, на их вопросы у руководителей таможни найдутся ответы?" – написал политик.

Холодов добавил, что намерен поднимать вопрос на фракции и инициировать отчет Нефьодова в Верховной Раде, а если это не сработает, то будет обращаться к премьеру и президенту с предложением вмешаться лично.

"Все видят, что Нефьодов не справляется со своими задачами и ситуация уже становится неуправляемой. И это хорошо видно по поступлениям в бюджет. Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать. Это единственный вариант, который меня устроит", – резюмировал нардеп.