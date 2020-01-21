Холодов: Атака на меня была связана с регулированием рынка табака или должностью главы КГГА

Андрей Холодов: Я в целом за рыночный подход к отрасли и свободный рынок. Но монополию сначала нужно разрушить – возможно, и административными способами Фото из личного архива Андрея Холодова

Я 20 лет работал c торговыми сетями, рынок формировался на моих глазах

– Почему вы занимаетесь именно табачной темой в законодательстве, у вас есть какой-то интерес?

– Нет, это не какой-то особенный интерес. Я просто очень хорошо разбираюсь в этой теме, в отличии от большинства депутатов и журналистов.

Я с 1993 года строил дистрибьюторские сети продовольственных и непродовольственных продуктов. Рынок, в том числе табачный, буквально формировался на моих глазах, поэтому я хорошо понимаю, что с ним не так. Людей с таким опытом и глубиной понимания рынка в стране три – четыре, не больше.

После института, с 22 лет, я начал работать в компании "Дункан-Киев". Эта компания с 1993 по 1997 годы была самым крупным дистрибьютором импортных товаров, которые тогда только начинали ввозить в Украину; владельцами компании были иностранцы. Эта компания везла в Украину моющие средства, сладости, детское питание, косметику и тому подобное. Но самое важное в том, что у "Дункан-Киев" были эксклюзивные контракты на импорт сигарет в Украину. Именно мы были компанией №1 и в течение нескольких лет сформировали весь табачный рынок с нуля. Украинского производства сигарет в нынешнем виде еще не существовало – иностранные корпорации тогда только начинали инвестировать в украинские табачные мощности: "Бритиш Американ Тобакко" – в фабрику в Прилуках, JTI – в Кременчуге и "Филип Моррис" – в Харькове.

В компании я вырос до торгового директора, в управлении было 600 человек в 40 филиалах в Украине. Я фактически строил систему дистрибуции и продаж. Тогда, в середине 90-х, оборот компании был около $20 млн в месяц. По нынешним меркам это как $200 млн – крупнейшая в стране торговая компания. С 1997 года я работал в "Крафт Якобз Сушард", занимался дистрибьюцией и продажами. Тогда мы выводили на рынок шоколад "Корона". Но проработал я там всего год – у меня родился первый ребенок, стало сложно.

С 1998 года я занимался уже собственным бизнесом – девелопментом, покупкой и продажей недвижимости, в том числе коммерческой. Я занимался тем, что покупал площади, улучшал, сдавал в аренду или продавал. Рынок тогда был сырой, а цены – низкими. Начали строиться сети супермаркетов, не было даже нормальных магазинов "у дома". Я досконально знал рынок, консультировал торговые сети.

Вообще, первые торговые компании в 1990–2000-х годах вырастили огромное количество сильных менеджеров, которые умели строить дистрибьюцию. Филиалы "Дункан-Киев" после ухода компании с украинского рынка стали отдельными дистрибьюторскими компаниями, некоторые работают на рынке и сейчас. Многие из тех, с кем мы начинали в 90-х, построили успешную карьеру, стали владельцами непродовольственного ритейла, управляют супермаркетами.

С 2005 года я владел долей завода по производству алюминиевых конструкций на проспекте Воссоединения в Киеве. Завод раньше производил бетонные конструкции, в том числе для строительства жилых домов, но в 90-х у него начались сложные времена. Мы его купили, начали производство алюминиевого профиля для окон и дверей, ключевым нашим заказчиком была "Союзпечать" в Киеве – для них сделали около 300 МАФов. При этом работают в Киеве больше 20 тысяч МАФов, так что нельзя сказать, что мы были основным производителем. Кроме того, мы сдавали в аренду площади завода под офисы и магазины – около 30 тыс. м².

Затем несколько лет я занимался также построением систем дистрибьюции prepaid-карточек для мобильных операторов. Тогда именно карточки пополнения счета давали огромные объемы продаж, а схема дистрибьюции была такой же, как для сигарет, шоколада и тому подобного, так что мои знания очень пригодились.

Я часто консультировал торговые компании по выстраиванию систем продаж, построению финансовой и логистической модели.

– Как вы пришли в "Слугу народа" и почему решили, что нужно заниматься политикой?

– Во времена Януковича я наблюдал за тем, как ломают рынки, во времена Порошенко – как миллион человек в год уезжает из страны. Такими темпами в Украине скоро останутся одни пенсионеры, которых государство будет неспособно содержать. Государство – это ведь машина по сбору и распределению налогов, и для того, чтобы оно нормально функционировало, нужны те, кто эти налоги будет платить, – то есть бизнес, предприниматели. Я бы хотел принять участие в изменениях, которые убедят моих детей остаться в Украине жить.

Я за рыночный подход, но на рынке сигарет это не работает

– Что сейчас происходит в табачной отрасли Украины, какие на рынке есть игроки и что влияет на их доходы?

– На рынке табака есть монополия. Фактически 75–80% продаж сигарет находятся в руках одной компании, это доказано Антимонопольным комитетом. Монополия – это крайне вредно для экономики и создает огромную коррупционную нагрузку на отрасль.

Около 90% рынка сигарет, которые продаются в Украине, производят четыре фабрики, которые принадлежат четырем глобальным табачным корпорациям – "Бритиш Американ Тобакко" (фабрика в Прилуках), "Империал Тобакко" (Киев), JTI (Кременчуг) и "Филип Моррис" (Харьков). Примерно в 2010 году на рынке появилась компания "Мегаполис", которая скупила примерно 30 табачных дистрибьюторов, часть из которых я хорошо знал со времен работы в "Дункан-Киев" в 90-х. Компания была российская, заходила жестко, было проще продать, чем заниматься бизнесом дальше. Примерно в 2011–2012 годах на рынке сформировался один мега-дистрибьютор – "Мегаполис Украина", который пару лет назад сменила название на "Тедис".

В структуре компании "Тедис", кроме 75–80% оптового рынка, есть еще и розничная реализация, которая дает 30–40% объемов продажи по стране. Это и называется монопольным положением на рынке.

Специфика рынка табака такова: производители сигарет монопольно устанавливают отпускные цены, а затем – так называемую максимально разрешенную розничную цену (МРЦ) на каждую пачку. Это единственная отрасль, которая настолько зарегулирована. Получается коридор, например, в 15% между отпускной ценой производителя и стоимостью в магазине – и в нем должна быть маржа оптовика и розничного продавца. Монопольное положение на рынке и договоренности с производителями позволяют "Тедису" получать около 7% маржи, и всего 6–8% оставлять независимой рознице. Любой ритейлер скажет вам, что за 6–8% маржи продавать товар невыгодно.

Но такую маржу – 7% – на рынке имеет только один оптовик – "Тедис". Другим – 20 крупным оптовикам, в том числе АТБ, Fozzy, "Сільпо" – производители предлагают заработать 1%. Такая разница в марже – это чистое давление в пользу монополиста.

Кроме дискриминационных требований к оптовикам, под которые подходит только "Тедис", на рынке манипулируют еще и так называемыми "маркетинговыми платежами" – одним их выделяют, а другим нет. Поэтому, скорее всего, крупные торговые сети и не участвуют в медиа-конфликтах на рынке, наблюдая за со стороны.

Розница структурирована так: всего лицензий на торговлю около 60 тыс., в том числе около 2 тыс. – это точки продаж в супермаркетах. Плюс есть еще примерно 20 тыс. нелегальных розничных торговцев – то есть примерно 25% рынка. Они рады были бы работать легально, но им не хватает маржи в 6–8%, чтобы зарабатывать. "Серый" товар они продают с наценкой 15–20%. Если бы они могли зарабатывать свои 15% легально – никто бы не рисковал.

И камикадзе тот, кто выступит на их стороне.

– 20 тыс. нелегальных торговцев – что это за точки? Магазины торгуют без лицензий или вы имеете в виду бабушек на улицах?



– В основном это – мелкие магазинчики и киоски без лицензий, без разрешительных документов, и работают они под крышей местных правоохранителей и органов, которые должны отвечать за контроль. Нелегально работает примерно каждая четвертая-пятая точка продажи сигарет. Они продают товар, с которого не платят налоги и часто – контрафакт. Я повторю: эта ситуация возникает из-за картельного сговора производителей табака и их дистрибьютора-монополиста.

Из-за картельного сговора на рынке теряют все: государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы налогов, речь идет о сотнях миллионов гривен, официальная розница – прибыли и рабочие места, оптовики не могут развивать этот сегмент.

До 2011 года, когда оптовых дистрибьюторов было много и благодаря конкуренции между ними розница зарабатывала больше, около 14%, это давало ей возможность легально выживать. Все эти данные есть в открытом доступе – в решении Антимонопольного комитета, которое было принято в октябре 2019 года.

Я тут надеюсь на политическую волю президента и поддерживаю его позицию по демонополизации отраслей, в том числе табачной, так как из-за монополии страдают обычные граждане. Они оплачивают существование монополий из своего кармана – например, в одной пачке сигарет за 40 гривен стоимость монополии – 3 гривны. Умножьте это на 365 дней в году и на количество курильщиков в Украине.

– Как получилось, что в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов – не имеющем отношения к табачной отрасли – была внесена поправка №8 о фиксированной марже при продаже сигарет? Журналисты посчитали, что благодаря этой поправке компания "Тедис" увеличивает маржу с 4 до 7%. В. Чьих интересах была принята эта поправка?

– Основные проблемы, которые нужно решить на рынке, – это устранение монополии и легализация всех участников розничного рынка. Нужно сделать так, чтобы все могли зарабатывать законно.

С точки зрения антимонопольного законодательства "Тедис" нужно принудительно разделять, но, очевидно, что наш АМКУ с такой задачей не справится. Насколько я понимаю, руководители АМКУ сами находятся под подозрением в содействии монополистам. Вы знаете, что в одном из судебных дел адвокатом "Тедиса" выступал бывший глава АМКУ Николай Бараш?

Кроме того, опыта разделения таких компаний нет, и это дело будет годами тянуться по судам, как сейчас. "Тедис" до сих пор не полностью выплатил штраф, который АМКУ выписал еще в 2016 году. Осенью прошлого года производителей и "Тедис" оштрафовали на 6,5 млрд грн, и они снова оспаривают штраф в суде.

Я хочу подчеркнуть, что тут дело не столько в "Тедисе", сколько в самом принципе. Задача любого бизнеса – наращивание доли на рынке, и даже если каким-то способом устранить с рынка "Тедис" – там сразу возникнет новая, такая же монополия. В данном случае "Тедис" – это следствие, а причина проблемы – в системе, в неправильном государственном регулировании. И я хочу решить проблему комплексно, то есть устранить причину проблемы. Никакая компания не должна иметь особых прав и особого положения на рынке, иначе это получается уже не рынок. И в этом сегменте, и во всех остальных бизнес должен понимать, что политически принято решение о демонополизации экономики. В том числе табачной отрасли.

7 ноября президент встречался с производителями табака, и тогда задекларировал такую позицию: на рынке должно быть несколько игроков, для которых производители должны установить равные условия; никаких монополий быть не должно.

Мой коллега по комитету ВР Александр Дубинский подал предложение о том, чтобы законодательно разделить маржу между оптовиком и розницей, чтобы все зарабатывали одинаково. Сейчас "Тедис" уже зарабатывает почти 7%, что зафиксировано в решении суда по делу АМКУ против "Тедиса". Таким образом, правка не увеличивала доходы монополиста, а давала возможность всем зарабатывать одинаково.

Фото из личного архива Андрея Холодова

Правка Дубинского №8 к законопроекту №1049 была ограничена по времени, эту норму предлагалось ввести только на один год. За это время структура была изменилась бы, появились бы другие оптовики. За ними из тени вышла бы и розница.

В ответ табачное лобби устроило скандал на полстраны, угрожали закрывать фабрики, увольнять рабочих и так далее.

Это был просто шантаж. Более того, невероятным образом правка Дубинского №8 к законопроекту №1049 стала "правкой Холодова", а затем зажила своей медийной жизнью и стала мемом. Я даже Telegram-канал себе сделал с таким названием, чтобы бренд не пропадал.

Министерство экономики и правительство начали договариваться с производителями сигарет. Подписали меморандум. Президент закон №1049 не подписывает – вероятно, ожидает, пока производители выполнят рекомендации АМКУ и устранят монополию.

В каком-то смысле идея правки №8 к законопроекту №1049 действительно похожа на нерыночный механизм, чрезмерно жесткое регулирование – тут я согласен. У нас в комитете обсуждался и другой вариант – более либеральный.

Сейчас розничных торговцев штрафуют на сумму, двукратную стоимости товара, если они продают сигареты дороже, чем разрешает производитель. Есть предложение разрешать рознице превышать установленную МРЦ на 15% без штрафа. Тогда получается, что оптовики будут конкурировать между собой, предлагая лучшие условия рознице, и розница будет легально зарабатывать, продавая официальную продукцию. В крупных городах, где магазины на каждом шагу, торговцы будут конкурировать ценой, а в отдаленных, где магазин, например, всего один – сигареты будут стоить максимум на 10–15% дороже из-за дорогой логистики и отсутствия конкуренции.

В моем понимании это либерализует рынок и позволит достичь стратегических целей.

Производители снова не согласны – их устраивает все "как есть", они договариваться с 60 тыс. розничных торговцев не хотят. Последние 25 лет им удавалось найти общий язык с первыми людьми в стане и таким образом защитить свои интересы, но сейчас президент задекларировал борьбу с монополией, к президенту присоединились такие, как я.

Я в целом за рыночный подход к отрасли и свободный рынок. Но монополию сначала нужно разрушить – возможно, и административными способами.

Сигареты должны дорожать – это правильно и экономически, и политически

– СМИ пишут, что вы настаивали на четырехкратном повышении акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO. Зачем это нужно?

– Я не имею к этой поправке отношения. Это идея Минфина.

Летом Кабмин презентовал пакет первоочередных законопроектов, в числе законодательных инициатив было и повышение акцизов на ТВЕНы – IQOS, GLO и подобные девайсы.

Почему? Если посчитать, то с пачки сигарет платится в среднем 25 гривен налогов, с такой же пачки стиков для IQOS – 5,7 грн. IQOS и GLO – это новые продукты на рынке, и я допускаю, что им на старте дали определенные преференции. Но сейчас они занимают 5–8% рынка, и с этой доли государство недополучает примерно 1–2 млрд грн. Доказательства можно найти в финансовой отчетности производителей сигарет – их прибыли растут, хотя формально рынок сигарет падает. Но он не падает – а перетекает. Люди переходят с обычных сигарет на IQOS, GLO и тому подобное.

На одном из заседаний рабочей группы налогового комитета по ТВЕНам представитель Philip Morris Наталия Бондаренко рассказала, что в Грузии акцизы на IQOS и GLO подняли так, что блок стиков стоит $100, то есть около $10 за пачку. И ничего – курильщики не экономят. В Украине пачка стоит около 45 гривен. Очевидно, что потенциал для роста налогов есть.

Естественно, производители выступали против повышения акцизов, это логично. Но идею повышения поддерживали депутаты от разных партий, представители общественных организаций, которых мы слушали на заседании рабочей группы по этому вопросу. Министерство финансов, ГФС и КМУ настаивают на повышении акцизов – но в СМИ обвиняют опять меня.

Кстати, ко второму чтению законопроекта №1210 четыре депутата подали поправки, которые предполагают снижение акцизов на ТВЕНы – но почему-то только я написал об этом (в Telegram-канале "Правка Холодова". – "ГОРДОН"). В результате конфликтных дискуссий комитет таки остановился на том, что акцизы на ТВЕНы должны быть увеличены в четыре раза и соответствовать акцизам на обычные сигареты. Эта норма вписана в законопроект №1210, который Рада поддержала 16 января.

Я в целом выступаю за повышение акцизов на сигареты. Чем дороже они будут стоить – тем меньше молодых людей будут курить, втягиваться в это. Я считаю, что это правильно и политически, и экономически.

– Журналисты программы "Схемы" сообщали, что ваша семья якобы опосредованно контролирует сеть розничной продажи сигарет "Т-кіоск". Вы это публично отвергаете. Но активно занимаетесь поправками, связанными именно с табачным бизнесом. "Схемы" сообщили, что патент на эмблему "Т-кіоск" до 2016 года был зарегистрирован именно на ваше имя. У вас действительно нет конфликта интересов?

– У меня нет конфликта интересов. Я пока не занимаюсь поправками к табачному законодательству. Я не владею и не управляю табачным бизнесом.

Я еще раз могу повторить: киоски производил, эксплуатировал, недвижимость покупал, продавал и сдавал в аренду. Моя цель была получать прибыль, а не заниматься операционной деятельностью.

В декабре 2017 года компания Reineweg, которой владела моя супруга, участвовала в инвестконкурсе по обустройству остановок в Киеве. В январе 2018-го результаты конкурса были оспорены и мы поняли, что это все затягивается, компанию продали. На момент выхода из компании не было никаких договоров, позволявших устанавливать киоски.

Если завтра Reineweg сдаст киоск в аренду под лотерею – значит, я занимаюсь игорным бизнесом? Нет, не значит. Точно так же и с рынком табака.

– Вы писали в Facebook, что подадите в суд на "Радіо Свобода", иск уже подан?

– Мы заканчиваем проведение лингвистических экспертиз и подготовку документов. Планируем подать иск в ближайшее время.

– В НАБУ зарегистрировали уголовное производство после выхода этого материала "Схем". Что вам известно об этом производстве?

– Только то, что оно есть. Я надеюсь, что НАБУ проведет нормальное расследование и мы сможем заявить о его результатах.

– Правда, что ваша жена, дизайнер Катерина Шаховская – кума Оксаны Марченко?

– Правда. Они дружат с 2003 года. Моя жена – дизайнер, шьет свадебные, вечерние платья и детские костюмы. Когда у нас родились дети – Оксана их крестила.

Мы поддерживаем дружеские отношения, встречаемся на семейных праздниках, общаемся.

Общего бизнеса у нас нет и не было.

Если раньше мы иногда и обсуждали политику, то сейчас на эти темы не говорим. У меня, честно, сил и времени на разговоры о политике вне стен Рады просто нет – я и так последние несколько месяцев занят работой в парламенте почти круглосуточно. Я в политике человек новый, многому учусь (и этого не стесняюсь), и до сих пор усиливаю команду помощников для того, чтобы работать максимально эффективно.

– "Украинская правда" писала, что вы – один из кандидатов на должность главы КГГА. Это правда?

– Могу сказать, что мою кандидатуру рассматривали как одного из претендентов. Президент провел несколько собеседований, насколько я знаю, четыре – пять. Сейчас вопрос законности совмещения должностей мэра и главы КГГА рассматривается в суде, и, скорее всего, политическое решение о назначениях можно будет принимать после решения суда.

Глава КГГА – это, конечно, сложная должность, пересечение огромного количества политических и бизнес-интересов, не позавидуешь. Вот я стал народным депутатом, и меня уже атакуют со всех сторон, обвиняют в том, чего я не делал, пытаются дискредитировать. Возможно, атака была связана не только с табачным рынком, но и с креслом главы КГГА.