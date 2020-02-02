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Минкульт о проверке документов возле мечети в Киеве: Понимаем возмущение мусульманского сообщества

31 января в Киеве возле мечети Исламского культурного центра миграционная служба массово проверила документы у мусульман. 1 февраля в Министерстве культуры, молодежи и спорта заявили, что время и место проверок "вызывают вопросы".

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Документы проверяли в сопровождении полиции
Документы проверяли в сопровождении полиции
Фото: mvs.gov.ua

Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины поддержало мусульманское сообщество, которое выразило возмущение проведением проверок документов 31 января возле мечети Исламского культурного центра в Киеве. Об этом 1 февраля заявили в Facebook министерства.

"31 января в период с 12.00 до 14.00 сотрудниками Государственной миграционной службы Украины проводилась проверка документов людей у здания мечети Духовного управления мусульман Украины "Умма". ...Важно заметить, что пятница является молитвенным днем для мусульман. Должны согласиться, что никому не хотелось быть униженным, особенно во время такого сакрального действа, как молитва", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "время и место проведения "операции" вызывают ряд вопросов как морально-этических, так и правовых".

"Мы понимаем возмущение мусульманского сообщества и хотим заверить в своей поддержке, которая следует в первую очередь из духа солидарности", – отметили в министерстве.

В МКМС напомнили "коллегам из миграционной службы, что органом, ответственным за работу с религиозными общинами, является департамент по делам религий и национальностей, который действует в пределах МКМС".

"Призываем миграционную службу к сотрудничеству. Мы всегда готовы помочь в коммуникации с религиозными организациями относительно подобных вещей. Также хотим обратиться к мусульманскому сообществу Украины. Мы уважаем право человека на свободу совести и вероисповедания. Наше министерство будет всегда отстаивать право человека на свободу совести согласно действующему законодательству", – объяснили в Минкультуры.

В ведомстве призвали "все стороны к правовому диалогу".

https://www.facebook.com/MKMSUkraine/posts/1765087303616446

31 января муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов сообщил, что к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. По его словам, это происходило до, во время и после молитвы в мечети.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что во время проверки документов права верующих не нарушались, а правоохранители в мечеть не заходили. По данным МВД, выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине, еще двоих решили привлечь к ответственности за трудоустройство без разрешения.

Теги: Киев, миграция, религия, полиция, мусульмане, Минкульт, молитва, документы, проверки, Государственная таможенная служба Украины
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