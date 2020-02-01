В Киеве полицейские устроили массовую проверку документов возле мечети – муфтий

Правоохранители проверили наличие документов у мусульман, идущих на службу, и задержали 25 человек, сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

В Киеве возле мечети задержали 25 мусульман, у которых не было документов Фото: Саід Ісмагілов / Facebook

К мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. Об этом 31 января сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов в Facebook.

"Сегодня пятница – особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около 12.00, к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национального полиции, где-то около 40 экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы", – говорится в сообщении.

Он отметил, что правоохранители задержали и увезли на автобусах 25 человек, у которых не было с собой документов.

"Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений. Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву" , – отметил Исмагилов.

Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева сказала "Громадському", что полиция усилила патрулирование всех районов города.

"По всем районам столицы усилились наряды Нацгвардии, полка полиции особого назначения, и из управлений полиции выделили людей для патрулирования всех районов столицы. Это не принципиально, что будут проверять [именно] иностранцев. У представителей полиции есть права проверять любого, если у них есть подозрение", – отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что сотрудники миграционной службы могли задержать иностранцев, если у них нет вида на жительство или истек срок пребывания в Украине.

Исламский культурный центр находится на улице Дегтяревской в Киеве.