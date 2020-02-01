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В МВД заявили, что во время проверки документов возле мечети не нарушали права верующих и не проявляли дискриминации

Полицейские и сотрудники Госмиграционной службы проверяли соблюдение миграционного законодательства иностранцами в Шевченковском районе Киева, заявили в Министерстве внутренних дел.

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Проверка проводилась 31 января в Шевченковском районе Киева
Проверка проводилась 31 января в Шевченковском районе Киева
Фото: mvs.gov.ua

Во время проверки документов у граждан в Шевченковском районе Киева 31 января права верующих не нарушались, а правоохранители не заходили в мечеть. Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что полицейские и сотрудники Госмиграционной службы проверяли соблюдение миграционного законодательства иностранцами.

"ГМС в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств. Во время проверки на территорию мечети, расположенной рядом с местом отработки на улице Дегтяревской, работники миграционной службы и полицейские не заходили, права верующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства сотрудники не допускали", – заявили в МВД.

Правоохранители во время проверки возле проулка Старожитомирский выявили 15 нарушителей миграционного законодательства, отметили в ведомстве. 12 из них решили отправить в страны происхождения, одному сократили срок пребывания в Украине. Еще двоих иностранцев решили привлечь к административной ответственности за трудоустройство без разрешения.

31 января муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов сообщил, что к мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. По его словам, это происходило до, во время и после молитвы в мечети.

Теги: Киев, мечеть, мусульмане, документы, Саид Исмагилов
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