Нефьодов: Мы привержены криминализации контрабанды

Гостаможенная служба Украины разрабатывает законопроект о криминализации контрабанды, сообщил глава службы Максим Нефьодов.

Глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что контрабанда в Украине должна быть криминализована. Об этом он сказал в интервью ZN.UA, вторая часть которого вышла 9 февраля.

"Мы привержены криминализации контрабанды, и это поддерживает Евросоюз. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно тянется годами. Там совсем другие стандарты доказательства. Поэтому существует позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать), но в реальности получим худшие результаты", – сказал он.

По словам Нефьодова, в Гостаможенной службе не согласны с этим и настаивают на криминализации.

"Но наша позиция предусматривает криминализацию с достаточно высокого порога. Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в том случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание. Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис президента поддерживает такую позицию", – сказал он.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.