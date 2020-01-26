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С Альперина сняли электронный браслет – адвокат

Одесский бизнесмен Вадим Альперин не будет отлучаться с места жительства без разрешения правоохранителей или суда, сообщил его адвокат Андрей Федур.

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Президент говорил, что Альперина (на фото) считают одним из "крестных отцов контрабанды" в Украине
Президент говорил, что Альперина (на фото) считают одним из "крестных отцов контрабанды" в Украине
Фото: Вадим Альперин / Facebook

С одесского бизнесмена Вадима Альперина сняли электронный браслет, сообщил 26 января в Facebook его адвокат Андрей Федур.

"Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли электронный браслет, закончился срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Перов А.В... боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить электронный браслет. И следственный судья из ВАКС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. "забыл" передать решение в исполнение. И браслет слетел", – написал адвокат.

Он добавил, что "Вадим Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности как подозреваемого".

"И не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда. А браслет используйте где-то с большей пользой", – добавил Федур.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786780888502251&id=100015110408495

26 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают "одним из крестных отцов контрабанды в Украине", и пообещал "ценный подарок" за помощь в его поиске. Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

Теги: Украина, контрабанда, правоохранители, Владимир Зеленский, адвокат, САП, Вадим Альперин, электронный браслет, Андрей Федур, ВАКС
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