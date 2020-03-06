"Фискальные органы не печатают деньги". Нефьодов прокомментировал невыполнение плана поступлений на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание на провал поступлений от таможни в 2020 году на сумму 13 млрд грн. Глава таможни Максим Нефьодов связал это с замедлением мировой экономики и проблемами украинской промышленности.

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) является фискальным органом и не печатает деньги, заявил глава ведомства Максим Нефьодов 6 марта в эфире "Радио НВ".

Его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 4 марта с трибуны Верховной Рады, что за два месяца 2020 года таможня недовыполнила план поступлений в госбюджет на 13 млрд грн.

"Фискальные органы – это не какая-то копилка, которая просто печатает деньги... Мы же понимаем, что таможня собирает определенный процент от того импорта, который поступает в Украину. Таможня должна работать как корректный калькулятор... но говорить, что таможня может выполнять этот индикатив безотносительно к макроэкономическим параметрам, – это, честно говоря, просто математически неверно", – сказал Нефьодов.

Глава таможни отметил, что план поступлений готовился, когда курс доллара был выше 27 грн/$ и активно рос импорт.

"По состоянию на сегодня курс 24,8 и при этом курс не растет, а падает", – объяснил он.

Нефьодов связал происходящее с замедлением мировой экономики и "определенными проблемами" украинской промышленности.

Глава ГТСУ подчеркнул, что новая таможня не намерена "выбивать" дополнительные средства с помощью "масок-шоу", как это бывало в истории Украины.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Конкурс на пост главы ГТС выиграл Нефьодов, 15 июля 2019 года он приступил к исполнению обязанностей.

1 декабря 2019 года Нефьодов говорил, что более 500 "одиозных сотрудников" ГТС будут уволены.