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Украинским таможенникам могут вдвое поднять зарплату до конца года – Нефьодов

По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, сейчас зарплата рядового таможенника составляет 8 тыс. грн.

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Нефьодов анонсировал повышение зарплат таможенникам в этом году
Нефьодов анонсировал повышение зарплат таможенникам в этом году
Фото: Max Nefyodov / Facebook

После переаттестации украинские таможенные инспекторы смогут получить зарплату двое выше. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Мы ожидаем в этом году процесс, который я неформально называю переаттестацией. После этого профессиональным и добропорядочным сотрудникам я хочу существенно поднять зарплату. А с остальными – постепенно прощаться", – рассказал Нефьодов.

Он отметил, что на данный момент зарплата рядового таможенного инспектора составляет 8 тыс. грн. После переаттестации ее планируют поднять до 15–18 тыс. грн. 

В декабре Нефьодов сообщал, что средняя зарплата инспектора-таможенника в Украине составляет 6,5 тыс. грн и на эти деньги невозможно набрать честных и профессиональных работников.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов. 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Теги: Украина, зарплата, таможня, Максим Нефьодов, Государственная таможенная служба Украины
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