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Новый министр финансов Украины объявил борьбу с недобросовестными плательщиками налогов

По словам нового министра финансов Украины Игоря Уманского, недоплаты в госбюджет из-за "схем" – проблема комплексная, вины только отдельных ведомств в этом нет.

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Министр финансов: Если на таможне недобрали, то это должна добрать налоговая
Министр финансов: Если на таможне недобрали, то это должна добрать налоговая
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Для наполнения бюджета в Украине следует бороться с нарушениями при оплате налогов. Такое мнение 6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил новый министр финансов Украины Игорь Уманский.

"Первое направление – борьба с теми недобросовестными плательщиками [налогов], которые, используя разные схемы и модели, сегодня просто недоплачивают доходы государственного бюджета", – сказал он.

Министр считает, что проблема не в отдельно взятых ведомствах.

"Кто-то смотрит на таможню, кто-то – на налоговую: "Здесь выполняется, здесь не выполняется". Необходимо понимать простую вещь: на администраторов следует смотреть комплексно. Это как сообщающиеся сосуды. Если на таможне недобрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров. Это совместная работа, совместная база данных и совместная ответственность", – отметил Уманский.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за два месяца 2020 года невыполнение госбюджета составляет 16 млрд грн, 13 млрд из которых – "это провал поступлений от таможни".

Теги: Украина, налоги, госбюджет, бюджет, Игорь Уманский, таможня, Свобода слова Савика Шустера
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