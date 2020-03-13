В Кремле заявили, что Путин против культа личности Путина

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин против любых проявлений культа своей личности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает против культа своей личности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По словам Пескова, Путин давно четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина, что "ему это определенно не нравится и он с этим не согласен".

Как отмечает агентство, так Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за голосованием в региональных законодательных собраниях по закону о внесении изменений в Конституцию и не опасаются ли такого явления, как культ личности Путина.

20 января президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента. Если Конституционный суд РФ подтвердит соответствие поправок конституции, проект вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.