Путин: Я говорил Саакашвили: "Не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". Попер – получил

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-грузинский конфликт в 2008 году произошел потому, что тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили не сдержал свое слово, при этом глава российского государства не считает, что соседние страны от РФ "стали отползать".

Путин (на фото) о Саакашвили: Он бегает вон по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не согласен с тем, что от России "немножко стали отползать" соседние государства. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС, которое было опубликовано 11 марта.

"Ну, этого я не вижу. Кто это стал отползать?" – ответил он корреспонденту агентства.

Журналист в качестве примера привел Грузию.

"Нет, что же там отползать? Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили]", – сказал Путин.

Журналист уточнил, что Саакашвили уже давно не является президентом Грузии.

"Он бегает вон по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы же с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" – и попер. Попер – получил", – сказал Путин.

Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны. 8–12 августа российские войска совместно с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.

Саакашвили был президентом Грузии в 2008–2013 годах, сейчас проживает в Украине.