Путин: Я говорил Саакашвили: "Не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". Попер – получил

Президент РФ Владимир Путин не согласен с тем, что от России "немножко стали отползать" соседние государства. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС, которое было опубликовано 11 марта.
"Ну, этого я не вижу. Кто это стал отползать?" – ответил он корреспонденту агентства.
Журналист в качестве примера привел Грузию.
"Нет, что же там отползать? Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили]", – сказал Путин.
Журналист уточнил, что Саакашвили уже давно не является президентом Грузии.
"Он бегает вон по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский. Мы же с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это. Я ему говорил: "Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом". "Не, не, я никогда этого не сделаю!" – и попер. Попер – получил", – сказал Путин.
Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны. 8–12 августа российские войска совместно с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.
Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.
Саакашвили был президентом Грузии в 2008–2013 годах, сейчас проживает в Украине.