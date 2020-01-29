Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Население не одобрит". Президент Грузии заявила, что российскую делегацию примут в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что представители России в Парламентской ассамблее Совета Европы смогут приехать в Тбилиси на встречу глав министерств иностранных дел государств – членов Совета Европы, хотя это и будет нарушением грузинского законодательства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зурабишвили: Для нас это нелегкий шаг
Зурабишвили: Для нас это нелегкий шаг
Фото: ЕРА

Делегацию из России примут в Тбилиси во время мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые запланированы на 14–15 мая. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 28 января, выступая в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает "Голос Америки"

"Мы, в отличие от России, – страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем Парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг. Население не одобрит этого. Но мы это сделаем, потому что остаемся верными своим принципам и руководящим указаниям этой организации", – сказала она. 

Зурабишвили подчеркнула, что в этом случае Грузия "выйдет за рамки своего собственного законодательства", которое запрещает въезд в страну лицам, ранее посещавшим оккупированные территории страны. 

"Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси", – добавила она. 

14–15 мая в Грузии пройдет встреча глав министерств иностранных дел государств – членов Совета Европы. Как отмечает "Голос Америки", по неподтвержденной информации, туда должен приехать глава российского МИД Сергей Лавров. 

В июне 2019 года в Тбилиси начались массовые акции протеста, поводом для которых стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Ее президент, россиянин Сергей Гаврилов, решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Грузию. Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе массовых протестов около 240 человек получили ранения.

Вследствие политического кризиса председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Теги: Россия, Грузия, протесты, Сергей Лавров, ПАСЕ, Саломе Зурабишвили
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS