Путин заявил, что США взяли Украину "под внешнее управление", но хотят, чтобы ее содержала Россия

Под предлогом обеспечения транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему Вашингтон ввел санкции против газопровода "Северный поток – 2", а после заключения договора о транзите не стал их отменять, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: США должны были отменить санкции против "Северного потока – 2" после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что США взяли Украину "под внешнее управление", но пытаются обеспечить ее существование за счет России, а сами деньги давать не хотят.

В качестве примера он назвал транзит газа в Европу по территории Украины.

По словам Путина, под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта "Северный поток – 2". Он отметил, что Россия все же заинтересована в продолжении транзита, и будет продолжать за него платить.

Российский президент считает, что США должны были отменить санкции после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной. По его мнению, этого не происходит потому, что США хотят обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.

Путин высказал мнение, что такая позиция идет во вред потребителю в Европе.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

11 февраля "Газпром" сделал презентацию, из которой следует, что трубопровод планируют запустить в этом году.