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Коболев заявил, что Украина и США обговаривают, как "окончательно похоронить" "Северный поток – 2"

Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода "Северный поток – 2", однако Украина и США намерены помешать этому, заявил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

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Коболев: Игра еще не закончена
Коболев: Игра еще не закончена
Фото: ЕРА

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами с целью помешать России возобновить прокладку трубопровода "Северный поток – 2". Об этом во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, пишет "Укринформ".

"Игра еще не закончена. Россияне постараются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", – отметил глава "Нафтогазу".

Коболев подчеркнул, что, хотя россияне и "не является лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь [в США], как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", – отметил глава "Нафтогазу".

Он высказал мнение, что санкции США по отношению к "Северному потоку – 2" стали важным шагом в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", – добавил Коболев.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.

Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что санкции США против компаний, связанных с "Северным потоком – 2", могут отложить завершение его строительства на несколько месяцев.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км почти из 2460 км, газопровод достроен на 93%.

Теги: Россия, США, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, строительство, газопровод, Северный поток – 2, российский газ
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