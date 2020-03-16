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В Минздраве заявили, что ни у кого из эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружен

Более 120 украинцев, которых спецрейсом 15 марта эвакуировали из Италии, прошли экспресс-тест на коронавирус сразу по прибытии на родину. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Вечером 15 марта самолет с эвакуированными украинцами прибыл в Киев
Вечером 15 марта самолет с эвакуированными украинцами прибыл в Киев
Фото: skyup.aero

У эвакуированных из Италии украинцев коронавирусной инфекции не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"В аэропорту Борисполь провели экспресс-тест на COVID-19 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено. Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров при посадке в самолет. Был проведен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор", – говорится в сообщении.

В аэропорту Борисполь всех эвакуированных обследовали врачи-эпидемиологи.

"Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода)", – добавили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1481182165378217

Борт прибыл в Киев около 22.30 15 марта. Как говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на родину должны вернуться 123 украинца: 98 граждан Украины, которых 12 марта словенские пограничники отказались выпускать из Италии, а также 25 человек, которые находились в Италии и изъявили желание вернуться в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Теги: Киев, Украина, Италия, самолет, Минздрав, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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