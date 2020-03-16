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"Укрзалізниця" в ночь на 17 марта приостановит международное пассажирское сообщение

"Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные из-за введения карантина международные поезда без взимания дополнительных сборов.

"Укрзалізниця" приостановила продажу билетов на ряд рейсов
"Укрзалізниця" приостановила продажу билетов на ряд рейсов
Фото: depositphotos.com

В связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса в ночь с 16-го на 17 марта "Укрзалізниця" полностью приостановит международное железнодорожное пассажирское сообщение. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

В частности, будет приостановлено курсирование следующих поездов:

  • №5/6 "Киев – Москва", последний рейс из Киева 14 марта, обратно – 15 марта;
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  • №24/23 "Одесса – Москва", последний рейс из Одессы 13 марта, из Москвы – 14 марта;
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  • №53/54 143/144 "Киев, Харьков – Санкт-Петербург", последний рейс из Киева и Харькова 13 марта, из Санкт-Петербурга – 14 марта;
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  • №62/61 "Николаев – Москва", последний рейс из Николаева 14 марта, из Москвы – 15 марта;
  • №74/73 "Львов – Москва", последний рейс из Львова 14 марта, из Москвы – 15 марта;
  •  
  • №96/95–106/105 "Кривой Рог, Днепр – Москва", последний рейс из Кривого Рога, Днепра 14 марта, из Москвы – 15 марта;
  •  
  • №47/48 "Кишинев – Москва", последний рейс из Кишинева 14 марта, из Москвы – 15 марта;
  •  
  • №65/66 "Москва – Кишинев", последний рейс из Москвы 14 марта, из Кишинева – 15 марта;
  •  
  • №86/85 "Минск – Киев", последний рейс из Минска 14 марта, из Киева – 15 марта;
  •  
  • №94/93 "Минск – Одесса", последний рейс из Минска 13 марта, из Одессы 14 марта;
  •  
  • №100/99 "Минск – Запорожье", последний рейс из Минска 14 марта, из Запорожья – 15 марта;
  •  
  • №341/342 "Кишинев – Москва", последний рейс из Кишинева 13 марта, из Москвы – 15 марта;
  •  
  • №361/362 "Кишинев – Санкт-Петербург", последний рейс из Кишинева 13 марта, из Санкт-Петербурга – 15 марта;
  •  
  • №375/376 "Могилев – Львов", последний рейс из Могилева 13 марта, из Львова – 14 марта;
  •  
  • №842/841 "Кишинев – Одесса", последний рейс из Кишинева и Одессы 15 марта;
  •  
  • №856/855 "Гомель – Сновск", последний рейс из Гомеля и Сновска 15 марта.

"Продажа билетов на рейсы, которые отменили, приостановлена. "Укрзалізниця" будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда – без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы. На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ", – добавили в пресс-службе. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

По состоянию на 9.00 16 марта в Украине подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

Теги: Украина, Укрзалізниця, инфекция, проезд, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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