У берегов Новой Зеландии остановили очередной круизный лайнер с коронавирусом на борту

Корабль Golden Princess стоит на якоре в новозеландской гавани Акароа, на его борту находится 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа. Никто не сможет покинуть судно, пока не станут известны результаты тестов на коронавирус.

До появления результатов тестов на коронавирус пассажиры не смогут сойти на берег Фото: crew-center.com

Пассажирам круизного лайнера Golden Princess запретили выходить на берег в одном из портов Новой Зеландии из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией на борту. Об этом 15 марта сообщило агентство AFP.

На борту судна, пришвартованного в Акароа недалеко от Крайстчерча, находится 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа.

По словам министра здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд, врач на судне отправил на карантин трех пассажиров, у одного из них выраженные симптомы COVID-19 – болезни, которую вызывает вирус.

До появления результатов тестов на коронавирус пассажиры не смогут сойти на берег.

Новозеландский специалист Брайан Кокс заявил, что если на Golden Princess коронавирус подтвердится, другие пассажиры не должны оставаться на борту. Он подчеркнул, что решение изолировать 3700 пассажиров и членов экипажа на борту Diamond Princess в Японии было ошибочным и стало причиной распространения инфекции.

По словам Кокса, так судно стало "инкубатором" для распространения заболевания. Поместить пассажиров на самоизоляцию на две недели было самым безопасным вариантом, добавил медик.

Golden Princess стал третьим кораблем компании Princess Cruises, который пострадал от пандемии коронавируса.

Diamond Princess (порт приписки – Бермудские Острова) стоял на карантине в порту Иокогамы с 3 февраля, после того как у гражданина Китая, сошедшего на берег в Гонконге 25 января, диагностировали коронавирусную инфекцию. 1 марта с лайнера сошли последние члены экипажа.

На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция была диагностирована у 705 человек на борту, в том числе у четверых украинцев, шесть человек скончались.

Круизный лайнер Grand Princess задержали у побережья США 6 марта после того, как у двух сошедших на берег пассажиров обнаружили коронавирус (один из них впоследствии скончался). 9 марта корабль прибыл в порт Окленда.

На борту лайнера было 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран (в том числе 49 украинцев; по имеющейся информации, все они здоровы). По данным на 9 марта коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа.