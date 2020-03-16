Федрезерв США экстренно снизил базовую процентную ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США 15 марта на внеплановом заседании приняла решение экстренно снизить базовую процентную ставку до целевого диапазона 0–0,25% с целью защитить экономику страны от влияния пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Коронавирус будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и представлять риски для экономических перспектив. В свете этих событий ФРС решила снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен. Это поможет поддержать экономическую активность, благоприятные условия на рынке труда, сдержать инфляцию и вернуться к симметричной 2-процентной цели", – говорится в сообщении.
ФРС также объявила о покупке государственных облигаций США на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд.
Кроме того, регулятор даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до 0%.
Это уже второе снижение ставки Федрезервом США из-за коронавируса за последние две недели.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.