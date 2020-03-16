Федрезерв США экстренно снизил базовую процентную ставку почти до нуля

С целью защитить экономику США от влияния пандемии коронавирусной инфекции Федеральная резервная система страны на заседании 15 марта приняла меры для улучшения экономической ситуации.

Это уже второе снижение ставки Федрезервом США из-за коронавируса за последние две недели Фото: ЕРА

Федеральная резервная система США 15 марта на внеплановом заседании приняла решение экстренно снизить базовую процентную ставку до целевого диапазона 0–0,25% с целью защитить экономику страны от влияния пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Коронавирус будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и представлять риски для экономических перспектив. В свете этих событий ФРС решила снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен. Это поможет поддержать экономическую активность, благоприятные условия на рынке труда, сдержать инфляцию и вернуться к симметричной 2-процентной цели", – говорится в сообщении.

ФРС также объявила о покупке государственных облигаций США на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд.

Кроме того, регулятор даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до 0%.

Это уже второе снижение ставки Федрезервом США из-за коронавируса за последние две недели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. За прошедшую неделю мировые фондовые биржи потеряли около $6 трлн.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.