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С начала действия карантина в Украину не пропустили более 50 иностранцев

За сутки до закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавируса пограничники оформили на въезд в Украину 85 тыс. человек на выезд – 58 тыс.

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В течение суток 15 марта пограничники провели температурный скрининг около 120 тыс. человек
В течение суток 15 марта пограничники провели температурный скрининг около 120 тыс. человек
Фото: dpsu.gov.ua

С 00.01 16 марта Государственная пограничная служба Украины перестала пропускать иностранцев на территорию страны. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко, передает корреспондент издания "ГОРДОН". 

За этот период на территорию страны не пропустили более 50 иностранцев, отметил он.

"Кроме того, с 00.01 17 марта прекращаются пропускные операции в пунктах пропуска для авиационного, воздушного, железнодорожного и автобусного сообщения, то есть остается возможность только автомобильного пересечения государственной границы", – рассказал Никифоренко.

Он призвал украинцев возвращаться домой из-за границы и добавил, что иностранцев будут выпускать за пределы Украины.

На сайте Кабмина сообщается, что в течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в том числе на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины – 58 тыс. граждан.

Контрольные пункты въезда- выезда в районе проведения операции Объединенных сил пересекли около 55 тис. человек, на админгранице с оккупированным Крымом – 4,7 тыс. человек.

В течение суток 15 марта пограничники провели температурный скрининг около 120 тыс. человек.

В пресс-службе правительства напомнили, что с 00.00 16 марта временно закрыто около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти на полусотне пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

Государственная пограничная служба опубликовала в Facebook  перечень пунктов пропуска, где и как можно и нельзя пересечь границу.

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

Большинство заболевших, 80 860 человек, – жители Китая. В этой стране от коронавируса скончалось 3213 человек. В последние недели в Китае фиксируется уменьшение количества заболевания. Так, за последние сутки в этой стране было выявлено 16 новых случаев заражения, а в других странах – 10 955.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (более чем с 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Теги: Украина, правительство, граница, Госпогранслужба, пограничники, украинцы, инфекция, Государственная таможенная служба Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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