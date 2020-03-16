Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Киеве с 17 марта закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская власть пока не ограничивает движение общественного транспорта, но призывает людей не пользоваться им без крайней необходимости. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день, добавил он.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко: Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса
Кличко: Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса
Фото: Віталій Кличко / Facebook

С 17 марта в Киеве ужесточат меры по пресечению распространения коронавируса. Об этом 16 марта проинформировала пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть ужесточает ограничительные меры в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", – заявил Кличко. 

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

  • передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;
  • работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;
  • не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Мэр подчеркнул, что в Киеве будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

  • спортивных комплексов и залов;
  • заведений бытового обслуживания населения. В частности, СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и др.;
  • развлекательных заведений – дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Кличко отметил, что городская власть продолжит работу в штатном режиме и обеспечит жизнедеятельность и безопасность горожан.

Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска, добавил мэр.

"Что касается общественного транспорта. Пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости – на работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей", – подчеркнул он. 

Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн грн на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация". Также столица получила 5 тыс. и заказала 10 тыс. быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города, сообщил мэр. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 9.00 16 март  подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

Теги: Киев, Виталий Кличко, аптеки, продукты, торговля, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Блум рассказал, как провел полгода без секса
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Мозговая показала дочь с царапинами на лице
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2. Cirque du Soleil остановили шоу из-за пандемии коронавируса
Go-A обратились к поклонникам за критикой
Go-A обратились к поклонникам за критикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS