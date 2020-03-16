В Киеве с 17 марта закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

С 17 марта в Киеве ужесточат меры по пресечению распространения коронавируса. Об этом 16 марта проинформировала пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть ужесточает ограничительные меры в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", – заявил Кличко.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Мэр подчеркнул, что в Киеве будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

спортивных комплексов и залов;

заведений бытового обслуживания населения. В частности, СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и др.;

развлекательных заведений – дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Кличко отметил, что городская власть продолжит работу в штатном режиме и обеспечит жизнедеятельность и безопасность горожан.

Руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения, должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска, добавил мэр.

"Что касается общественного транспорта. Пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, что они не будут передвигаться по городу без крайней необходимости – на работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это – ваша безопасность и безопасность окружающих людей", – подчеркнул он.

Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн грн на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация". Также столица получила 5 тыс. и заказала 10 тыс. быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города, сообщил мэр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 9.00 16 март подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.