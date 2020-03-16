Остапчук показал, как нужно здороваться во время карантина

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук в маске снялся в ролике в одном из торговых центров.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук обнародовал в Instagram ролик, в котором вместе с другим мужчиной показал, как здороваться во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Оба героя ролика запечатлены в медицинских масках

"Как здороваться во время карантина. Не болейте и будьте на позитиве", – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

По состоянию на 9.00 16 марта в Украине подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.