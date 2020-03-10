Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 марта, 2020
 
Новости

"Со стороны девушки мне все понятно". Жена Остапчука рассказала о его любовнице

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко заявила, что будет добиваться, чтобы после развода он взял на себя ответственность за детей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Войченко: Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними
Войченко: Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними
Фото: olenavoychenko / Instagram

Жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука переводчик Елена Войченко в комментарии программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" прокомментировала его отношения с предполагаемой новой пассией, 33-летним нотариусом Кристиной. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба телеканала "Украина".

"Со стороны девушки мне все понятно: она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему", – отметила Войченко.

Она отметила, что шоумен не хочет брать на себя ответственность за детей.

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово и каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир здесь не хочет никакой официальной ответственности брать на себя. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения", – заявила жена Остапчука.

Войченко признавалась, что после того, как она рассказала об изменах мужа, Остапчук стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать.

Сам он отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Вероятной пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" Кристина.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".

Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS