"Со стороны девушки мне все понятно". Жена Остапчука рассказала о его любовнице

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко заявила, что будет добиваться, чтобы после развода он взял на себя ответственность за детей.

Войченко: Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними Фото: olenavoychenko / Instagram

Жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука переводчик Елена Войченко в комментарии программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" прокомментировала его отношения с предполагаемой новой пассией, 33-летним нотариусом Кристиной. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба телеканала "Украина".

"Со стороны девушки мне все понятно: она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему", – отметила Войченко.

Она отметила, что шоумен не хочет брать на себя ответственность за детей.

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово и каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир здесь не хочет никакой официальной ответственности брать на себя. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения", – заявила жена Остапчука.

Войченко признавалась, что после того, как она рассказала об изменах мужа, Остапчук стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать.

Сам он отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Вероятной пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" Кристина.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".