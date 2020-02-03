"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк". Остапчук рассказал о причинах развода

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что никогда не изменял своей жене Елене Войченко.

Остапчук: Мы не смогли создать такую семью, о которой каждый мечтает Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил в интервью программе "Світське життя" на "1+1", что они с женой Еленой Войченко начали часто ссориться.

"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры серьезные были. Основанием для разногласий и ссор на повышенных тонах стала моя работа… Я не прав в том, что так долго решал этот вопрос. Очень долго. Надо было разорвать эти отношения по-взрослому – как двое взрослых людей, честно признаться, пожалуй, когда это не возымело таких размеров. Считаю, что лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чтобы не травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно ради того, чтобы обезопасить своих детей", – признался он.

Остапчук рассказал, что поездка к его сестре в Данию стала одним из факторов, приблизивших их с женой к разводу.

"Был момент, когда мы поняли, что это уже конец. Мы поехали в июле к моей сестре в Данию, а для нее это уже второй брак. Она живет с мужем-датчанином, у них прекрасные дети, двое сыновей. И мы увидели их семью, как они общаются между собой, какие у них теплые отношения после 10 лет. Мы не смогли создать такую семью, у нас никогда не получится такой хорошей семьи, о которой каждый мечтает", – рассказал Остапчук.

По словам Остапчука, он не изменял супруге и не уходил к другой женщине.

"Причины для ссор в нашей семье были связаны с моей работой. Но это точно не связано с другими женщинами или мужчинами. Мы вдвоем поставили точку в наших отношениях", – заявил он.

По словам телеведущего, он оставил Войченко жилье, машину и $30 тыс., а также дополнительные средства на жизнь и оплату школы для старшей дочери.

"225 тыс. грн за пять месяцев, помимо договоренностей о разделе имущества при разводе", – уточнил он.

Остапчук заявил, что благодрен супруге за прожитые вместе годы и намерен принимать активное участие в воспитании детей.

Жена Остапчука, Елена Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".