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29 января, 2020
 
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Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко призналась, что причиной из развода стали его многочисленные измены.

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Войченко о причине ухудшения отношений с Остапчуком: Это огромный скачок в популярности
Войченко о причине ухудшения отношений с Остапчуком: Это огромный скачок в популярности
Фото: olenavoychenko / Instagram

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука рассказала о причинах развода с ним в рубрике "Кофе с перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

"Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, но и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины! Нет, эта уже не нужна и эта уже не нужна. Новая, старая – никакая не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой", – рассказала она.

По словам Войченко, Остапчук всегда стремился стать известным, а проблемы в их отношениях начались после "Евровидения 2017", ведущим которого был Остапчук.

Она отметила, что всегда поддерживала мужа и помогла ему устроиться 10 лет назад на его первую работу на телевидении – переводчиком.

В 2017 году, как рассказала Войченко, Остапчук ушел из семьи к другой женщине, но вскоре вернулся.

"Человек мне сказал: "Я хочу изменить свою жизнь кардинально, полностью, уйти к другой". Но потом прошло буквально две недели и расхотелось, потому что этого уже тоже не хочется", – рассказала она.

Войченко добавила, что измены продолжились. Вскоре она прочитала переписку Остапчука с девушкой, с которой он решил развивать отношения.

"Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила, скажем так, результаты его общения с женщинами. Какие-то были одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть были ситуации... Я узнала об этом постфактум. Что, конечно, просто меня шокировало... Я замечала, что одна и та же женщина пишет ему в Instagram. Я спросила, услышала какой-то непонятный ответ", – поделилась Войченко.

Она отметила, что после этого попросила Остапчука уйти из семьи.

На развод Владимир Остапчук подал в Подольский районный суд города Киева.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани.

Теги: Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко
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