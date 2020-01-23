Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз

Украинский телеведущий, участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук заявил, что развод не означает, что отец бросает детей.

Остапчук: Хороший папа может жить отдельно, а плохой – всю жизнь рядом Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий, участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram фото из суда.

"В клетке", – написал он.

По словам Остапчука, пользователи Instagram засыпали его вопросами и советами относительно развода.

"Разводиться или нет? А как же дети? Может, потерпеть? И так далее. Чужая семья – потемки. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда, – жизнь дана лишь раз, в этом-то ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной, семейной и сексуальной жизни – давайте я как-то сам. Развод – это не "бросить детей", "забыть" или "быть эгоистом". Хороший папа может жить отдельно, а плохой – всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте", – написал ведущий.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".