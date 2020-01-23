Остапчук о своем разводе: Жизнь дана лишь раз

Украинский телеведущий, участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram фото из суда.
"В клетке", – написал он.
По словам Остапчука, пользователи Instagram засыпали его вопросами и советами относительно развода.
"Разводиться или нет? А как же дети? Может, потерпеть? И так далее. Чужая семья – потемки. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда, – жизнь дана лишь раз, в этом-то ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас. Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной, семейной и сексуальной жизни – давайте я как-то сам. Развод – это не "бросить детей", "забыть" или "быть эгоистом". Хороший папа может жить отдельно, а плохой – всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте", – написал ведущий.
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В клетке * * Неожиданно, но меня после вчерашних сториз буквально засыпали вопросами и советами в схожей со мной ситуации. Разводиться или нет, а как же дети, может потерпеть и т.д. * Чужая семья - потёмки) Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда - жизнь дана лишь раз, в этом то ее прелесть. Больше такого не будет НИКОГДА. Поэтому живите здесь и сейчас. * Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной/семейной и сексуальной жизни - давайте я как-то сам * * П.С. Развод - это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте. * #философ #жизньодна #недаюсоветы
В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.
У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.
Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".