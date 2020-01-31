Гвоздева прокомментировала скандальный развод Остапчука

Украинский хореограф Илона Гвоздева обратилась к шоумену Владимиру Остапчуку, после того как его жена рассказала о многочисленных изменах.

Партнерша украинского шоумена Владимира Остапчука на шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Илона Гвоздева поделилась в Instagram совместным снимком с ним.

"Допрыгался ты, Вова!" – написала она.

Жена Остапчука, Елена Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".