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30 января, 2020
 
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"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах

Украинский телеведущий, экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук заявил, что понимает свою жену Елену Войченко, рассказавшую о причинах их развода.

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Остапчук: Я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас, и за наших прекрасных детей
Остапчук: Я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас, и за наших прекрасных детей
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий, экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram пост, в котором заверил, что благодарен за совместные годы и детей жене Елене Войченко.

"Привет, страна! Да, я знаю, что вы думаете: "А почему же он молчит?" – после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня, так же как и для вас, стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу", – отметил он.

По словам телеведущего, он может понять и оправдать такой эмоциональный поступок жены.

"Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. Я это понимаю. Но, как и прежде, могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас, и за жизнь в разных странах, но самое главное – за наших прекрасных детей", – написал он.

Жена Остапчука заявила, что причиной развода стали его измены.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".

Теги: Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко
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