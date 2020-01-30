"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах

Украинский телеведущий, экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода с Еленой Войченко, обнародовал в Instagram пост, в котором заверил, что благодарен за совместные годы и детей жене Елене Войченко.
"Привет, страна! Да, я знаю, что вы думаете: "А почему же он молчит?" – после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. Для меня, так же как и для вас, стало полным шоком это видео. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу", – отметил он.
По словам телеведущего, он может понять и оправдать такой эмоциональный поступок жены.
"Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. Я это понимаю. Но, как и прежде, могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас, и за жизнь в разных странах, но самое главное – за наших прекрасных детей", – написал он.
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Привет, страна. * Да, я знаю, что вы думаете «а почему же он молчит» после интервью бывшей супруги одному из телеканалов страны о разводе и причинах. * Для меня так же, как и для вас стало полным шоком это видео. * Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двоих людей обсуждала вся страна. Хоть я и достаточно публичный человек, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и прочего ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. * Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространялся по поводу нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота больше всего пострадают наши милые детки. * Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. * Потому что мы знакомы с 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она ещё не свыклась с новым статусом и самостоятельной жизнью. Вот и решилась на отчаянный шаг. * Я это понимаю. Но как и прежде могу сказать: я безумно благодарен Елене за наши 12 лет брака, длинный путь и совместные успехи, за то, кем я стал сейчас и жизнь в разных странах, но самое главное - наших прекрасных детей. * И я бы дальше сохранял хладнокровие, но поставлен в условия, когда вынужден дать ответ. Ведь все подумают, что я отмалчиваюсь. * Нет, искренне сожалею о том, что миллионы людей впутаны в непростые отношения 2 людей, смакуют, перебирают косточки и потирают руки все хейтеры. * Но прошу не делать поспешных выводов о причине развода, деталях, деньгах и слухах. * На все вопросы я отвечу эксклюзивно у «Світському житті» в эту субботу на @1plus1_ua * Спасибо. А теперь милости прошу всех оставлять гнев и хейт в комментариях.
Жена Остапчука заявила, что причиной развода стали его измены.
В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.
У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.
Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".