Участница "Танцев со звездами" Гвоздева показала семью

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Илона Гвоздева на своей странице в Instagram разместила семейные снимки.
"Это просто любовь", – написала она.
На снимках Гвоздева запечатлена с мужем Иваном Хомячуком и их дочерью Валерией.
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Это просто любовь * #илонагвоздева #семья #любовь #фотосессия #семейнаяфотосессия
Дочери Гвоздевой в сентябре 2019-го исполнилось четыре года.
На "Танцах со звездами" партнером Гвоздевой был шоумен и телеведущий Владимир Остапчук.