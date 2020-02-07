Новой пассией Остапчука может быть "танцующий нотариус" – СМИ

По сообщению программы "Зірковий шлях" на канале "Украина", у украинского шоумена Владимира Остапчука, вероятно, роман с нотариусом по имени Кристина.

Украинский шоумен Владимир Остапчук, вероятно, крутит роман с 33-летним нотариусом по имени Кристина, которая подписана в Instagram как "танцующий нотариус". Об этом сообщила программа "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Отмечается, что и Остапчук, и "танцующий нотариус" в одно время отдыхали в Буковеле.

1 января снимком на фоне заснеженных гор в Instagram поделился Остапчук.

1 января фото там же сделала нотариус Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Прекрасно встретить первый день Нового года, в зимней сказке * Публикация от kristygor (@kristygor) 1 Янв 2020 в 2:50 PST

12 января Остапчук обнародовал фото, снятое на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Подобный снимок есть и в Instagram женщины, с которой ему приписывают роман.

"Зірковий шлях" заявляет, что с новой пассией Остапчук познакомился летом в Италии на свадьбе: он работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты.

Жена Остапчука, Елена Войченко, с которой он разводится, заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, он стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".