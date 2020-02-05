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"До свадьбы заживет". Остапчук получил травму на тренировке

Украинский шоумен Владимир Остапчук иронично сообщил о полученной во время занятий спортом травме.

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Остапчук: Сегодня на тренировке немного повредил руку
Остапчук: Сегодня на тренировке немного повредил руку
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук получил травму в спортзале. Об этом он сообщил в Instagram.

"Сегодня на тренировке немного повредил руку. Ничего страшного – до свадьбы заживет", – написал он.

Пост Остапчук отметил хештегами "спит с женщинами", "спит с мужчинами", "спит с гитарой", "бросил детей", "Остапчук, заплати за школу", перечислив слухи и упреки, высказанные его женой Еленой Войченко, с которой он разводится.

Жена Остапчука, Елена Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены.

Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".

Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко
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