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"Літаки". Kazka презентовала клип на саундтрек к украинской комедии "Свидание в Вегасе". Видео

Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Літаки". Она является саундтреком к украинской комедии "Свидание в Вегасе", которая выйдет в прокат 5 марта 2020 года. Главные роли в фильме исполнили актеры Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский. Также в картине снялись исполнители Оля Полякова, Вова зі Львова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер Михаил Кукуюк. В ленте задействован голливудский актер Эрик Робертс. Клип на. песню "Літаки", которая вошла в альбом Nirvana, по сути является трейлером ленты "Свидание в Вегасе".

 
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Клип на. песню "Літаки", которая вошла в альбом Nirvana, по сути являеся трейлером ленты "Свидание в Вегасе"
Клип на. песню "Літаки", которая вошла в альбом Nirvana, по сути являеся трейлером ленты "Свидание в Вегасе"
Скриншот: КАZКА / YouTube
видео

Видео: КАZКА / YouTube
Теги: видео, клип, Оля Полякова, Владимир Остапчук, Kazka, Эрик Робертс, Вова зі Львова, Михаил Кукуюк
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