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10 февраля, 2020
 
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Жена Остапчука: Я все еще надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмет ответственность за свои поступки и детей

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко заявила, что он хочет жить только для себя и своих утех.

Войченко: Безответственность не спрятать за грубыми шутками
Войченко: Безответственность не спрятать за грубыми шутками
Фото: olenavoychenko / Instagram

Жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко, рассказавшая о его изменах, заявила в Instagram, что получает сотни писем от женщин, которые пострадали от несправедливости мужчин.

"Я всегда верю в лучшее. В любой ситуации, в каждом человеке. Даже предательства самого близкого не убили эту веру. Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях, нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд. Нельзя молчать! Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности", – написала она.

По словам жены Остапчука, ей приходят письма со словами поддержки и похожими историями.

"Огромное количество женщин, запуганных и обессиленных, теряют веру в себя, в добро и порядочных мужчин. С маленькими детьми, без средств, работы и правовой защиты, боятся и молчат. Я прочувствовала, насколько уязвима женщина в такой ситуации, через какие трудности проходит, чтобы защитить детей, их и свои права. Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала. Нужно говорить об издевательствах и несправедливости. Ведь если люди не знают, что ты в беде, никто не сможет помочь. Признаться, что нуждаешься в поддержке и защите, не стыдно. Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря вам не так страшно. К счастью, вранье – всегда вранье! Искусная игра – лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками. Я все еще надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмет ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью "в прошлой жизни", а при этом кичиться статусом "образцового отца" – невозможно. Несмотря ни на что, я, как и раньше, верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались. Я не хотела, чтобы тема развода стала настолько публичной и превратилась в средство увеличить известность ее создателя", – отметила Войченко.

Елена Войченко заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, он стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Сам он отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и пятилетняя дочь Эмилия.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".

Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко
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