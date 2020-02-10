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Остапчук спел на слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук пришел на слепые прослушивания вокального шоу "Голос країни" на "1+1". Видео разместили на YouTube-канале проекта. Остапчук устроил "прожарку" судей шоу – рассказал шутки о Тине Кароль, Dan Balan, Monatik, Потапе и Насте Каменских. Тина Кароль развернулась к Остапчуку, но он не захотел продолжать участие в шоу. "Это просто был специальный выход, чтобы "прожарить" наших тренеров", – объяснил он.

 
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Остапчук: Это просто был специальный выход, чтобы "прожарить" наших тренеров
Остапчук: Это просто был специальный выход, чтобы "прожарить" наших тренеров
Скриншот: Голос країни / YouTube
видео

Видео: Голос країни / YouTube
Теги: Настя Каменских, Тина Кароль, Дан Балан, Потап, Monatik, Владимир Остапчук, Голос страны
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