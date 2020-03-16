"Заигрался". Гвоздева порекомендовала Остапчуку научиться замечать других людей

Украинский хореограф Илона Гвоздева считает, что телеведущий Владимир Остапчук заигрался в игру "Я – классный".

Гвоздева считает, что Остапчук никого, кроме себя, не замечает Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей (программа выходит на "1+1") заявила, что ее экс-партнер по танцам в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" Владимир Остапчук заигрался.

"Владимир очень заигрался в игру "Я – класный". Прости, Володя, но это так", – подчеркнула хореограф, отвечая на вопрос Осадчей о том, почему она заняла сторону экс-жены Остапчука в ситуации с разводом.

По словам Гвоздевой, Остапчуку необходимо научиться замечать вокруг себя других людей.

"Неважно, это парные соревнования в семье или на проекте – нужно видеть кроме себя еще кого-то", – считает Гвоздева.

В интервью программе ЖВЛ, которая выходит на телеканале "1+1", Гвоздева заявила, что развод Остапчука негативно отразился и на ее семье, так как многие думали, что именно она является причиной развода телеведущего.

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Видео: Світське життя / YouTube

В октябре 2019 года украинский ведущий сообщил о разводе с женой Еленой Войченко, с которой прожил в браке 12 лет.

Партнерша Остапчука по танцам в проекте "Танцы со звездами" Гвоздева одной из первых публично прокомментировала новость о разводе, заявив, что он "допрыгался".

29 января жена Остапчука обнародовала причину расставания, рассказав об изменах мужа. Телеведущий опроверг слова Войченко, назвав причиной развода частые ссоры в семье.

Спустя месяц Остапчук опубликовал в Instagram фото, на котором был запечатлен в обнимку с женщиной.

10 марта Войченко заявила, что Остапчук отказывается брать на себя ответственность за детей – сына Эвана и дочь Эмилию.

Хореограф Гвоздева и телеведущий Остапчук принимали участие в шестом проекте шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", покинув шоу после 13-го эфира.