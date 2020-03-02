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02 марта, 2020
 
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Остапчук показал фото с женщиной

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук обнародовал фото, на котором запечатлен в объятиях женщины.

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Остапчук: Весна это любовь
Остапчук: Весна – это любовь
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода, показал в Instagram фото с женщиной.

"Весна – это любовь", – написал он.

На снимке лица спутницы Остапчука не видно: в кадре женская рука с красным маникюром, обнимающая его.

Владимир Остапчук находится в процессе развода. Его жена, переводчик Елена Войченко, заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, тот стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Шоумен отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".

Теги: Владимир Остапчук
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