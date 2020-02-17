Остапчук, находящийся в процессе развода, показал фото с детьми

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук показал сына и дочь.

Остапчук: Люблю вас до Луны и обратно

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, находящийся в процессе развода, показал в Instagram фото с детьми: пятилетней Эмилией и годовалым Эваном-Александром.

"Люблю вас до Луны и обратно", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love U to the moon and back * Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 14 Фев 2020 в 10:24 PST

Жена Остапчука, переводчик Елена Войченко, заявила, что после того, как она рассказала об изменах мужа, он стал угрожать ей, что заберет детей, и запугивать ее.

Шоумен отверг обвинения в изменах и назвал причиной развода постоянные ссоры.

В официальном браке Остапчук со своей супругой прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".