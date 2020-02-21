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21 февраля, 2020
 
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"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что его зубы выросли неправильно.

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Остапчуку предстоит полтора года исправлять положение зубов
Остапчуку предстоит полтора года исправлять положение зубов

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук признался в Instagram, что поставил на зубы брекеты.

"Привет. Я Вова. Мне 35 лет и сегодня я поставил брекет-систему. Я знаю, большинство из вас скажет: "У тебя же все хорошо с зубами". Но это неправда. Я носил полтора года элайнеры, и все оказалось зря: и деньги (около 120 тыс. грн), и убитое время.⠀У меня из-за неправильно растущих восьмерок сместились передние верхние и нижние зубы. Они сместились настолько, что даже после удаления коренных зубов уже пошли необратимые процессы. Нижняя челюсть ушла назад на пару сантиметров, резцы стерлись, а два передних нужно вытянуть вниз. В общем, я утром думал : ну, на пару месяцев. Нет, оказалось на полтора года. Вывод: не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя одни", – написал он.

Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017", принимал участие в шоу "Танцы со звездми 6" на "1+1".

Теги: Владимир Остапчук
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