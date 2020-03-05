Остапчук о "Евровидении 2020": Go-A, не берите билеты, победит Little Big

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук заявил, что представителю Украины, группе Go-A, нет смысла ехать на "Евровидение 2020".

Остапчук: В том, что победит Little Big никто не сомневается даже сейчас Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук во время концерта украинской группы Kazka раскритиковал "Евровидение". Об этом сообщили на украинской странице конкурса в Instagram.

"Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков на открытии концерта Kazka во Дворце спорта 4 марта", – говорится в посте, но при этом отмечается, что цитирование не дословное.

Позже на странице starbom_com в Instagram был опубликован отрывок выступления Остапчука.

Участника от Украины на "Евровидении 2018" Melovin он назвал терминатором с жидким глазом, а также оценил номер Maruv на нацотборе 2019 года.

"После выступления Maruv и победы я понял: фишка сейчас не в этом. Сейчас главное – "стрельнуть" не песней, а ногой", – поделился мнением Остапчук.

Шоумен призвал победителей нацотбора 2020 года, группу Go-A, не ехать на конкурс вообще.

"Ребят, если вы меня слышите, не берите билеты. Все же знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну, как бы никто не сомневается даже сейчас", – сказал он, таким образом прогнозируя триумф российского коллектива.

Владимир Остапчук был ведущим конкурса "Евровидение 2017", который проходил в Киеве.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.