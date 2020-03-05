Остапчук о "Евровидении 2020": Go-A, не берите билеты, победит Little Big

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук во время концерта украинской группы Kazka раскритиковал "Евровидение". Об этом сообщили на украинской странице конкурса в Instagram.
"Остапчук назвал "Евровидение" конкурсом геев, инвалидов и фриков на открытии концерта Kazka во Дворце спорта 4 марта", – говорится в посте, но при этом отмечается, что цитирование не дословное.
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Остапчук, ведучий Євробачення 2017 у Києві, назвав його « «конкурсом геїв, інвалідів та фріків» на відкритті концерту KAZKA у Палаці Спорту 4 березня. Володимир також сказав, що «навіщо нам Соловей, якщо все одно переможуть Little Big» Також зазначив, що у переможниці Нацвібору 2019 MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника Україні на Євробаченні 2018 MELOVIN назвав «термінатором з катарактою». * Під час виступу люди освистували Остапчука. * P.S. Цитування є інтерпретацією і не є дослівним. * #евровидение #євробачення
Позже на странице starbom_com в Instagram был опубликован отрывок выступления Остапчука.
Участника от Украины на "Евровидении 2018" Melovin он назвал терминатором с жидким глазом, а также оценил номер Maruv на нацотборе 2019 года.
"После выступления Maruv и победы я понял: фишка сейчас не в этом. Сейчас главное – "стрельнуть" не песней, а ногой", – поделился мнением Остапчук.
Шоумен призвал победителей нацотбора 2020 года, группу Go-A, не ехать на конкурс вообще.
"Ребят, если вы меня слышите, не берите билеты. Все же знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну, как бы никто не сомневается даже сейчас", – сказал он, таким образом прогнозируя триумф российского коллектива.
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«Зачем «Соловей», если победит LITTLE BIG»: шутка Остапчука привела к скандалу * * Вчера, 4 марта в Киеве состоялся концерт группы KAZKA. Ведущим стал Владимир Остапчук, который разозлил публику сразу несколькими заявлениями о международном конкурсе «Евровидение». * * Прямо со сцены он обратился к победителям Нацотбора на «Евровидение-2020», коллективу Go-A, и порекомендовал не брать билеты в Роттердам, где состоится конкурс. По мнению ведущего, победа все равно достанется представителям России — группе Little Big. * * Не забыл Владимир «проехаться» и по представителю Украины на Евровидении 2018 — MELOVIN, и победительнице Нацотбора 2019 — певице MARUV. * Зрители не поняли шуток и попросту освистали ведущего. Надо заметить, вчера безупречное чувство юмора таки изменило Владимиру. Или все же есть место звездной болезни? * * #владимиростапчук #остапчук #евровидение #євробачення #go_a #melovin #maruv #мэловин #марув #шоубиз #шоубизнес #знаменитости #новостизвезд #охотаназвезд
Владимир Остапчук был ведущим конкурса "Евровидение 2017", который проходил в Киеве.
"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.
22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.
Официальная информация о том, что российская группа Little Big будет представлять РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение 2020", была обнародована 2 марта.