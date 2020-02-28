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Аласания: Все, что упадет сейчас на счет Общественного, уйдет на погашение долга Euronews. А дополнительных средств у нас даже близко нет

Глава Общественного телевидения Украины Зураб Аласания в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что последние пять лет добивается от украинского правительства погашения долга перед Euronews.

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Аласания: Почему нам не подписать мирное соглашение с Euronews? Потому что мы все тогда сядем, в том числе я
Аласания: Почему нам не подписать мирное соглашение с Euronews? Потому что мы все тогда сядем, в том числе я
Фото: Ester Materian / Facebook

Все деньги, которые сейчас придут на счет Национальной общественной телерадиокомпании Украины, уйдут на погашение долга перед Euronews. При этом никаких дополнительных средств у НОТУ нет, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Общественного телевидения Украины Зураб Аласания.

"Что касается политической составляющей, то тут я ничего сказать не могу, потому что сам ничего не понимаю. И нет никакого сигнала – что происходит и что они задумали. Бьется головой о стену только один человек – министр культуры Владимир Бородянский. Он реально переживает и пытается всех защитить, но, честно говоря, не особо успешно. Схема, которую предлагают, ужасна для Общественного. Бюджет, выделенный Радой, Минфин обычно разделяет по месяцам. Никаких дополнительных средств нет даже близко. Деньги традиционно начнут поступать только в середине лета. А основная часть упадет лишь в ноябре. Министр видит выход в том, чтобы попросить "приближение". Это официальный финансовый термин. То есть приблизить наши же деньги. Но все, что упадет сейчас на наш счет, уйдет на погашение долга Euronews. Здесь средства на счету арестуют, а там, в Швейцарии, разблокируют. 15 млн грн, которые упадут нам, заберет государство, а Общественное останется с носом по бюджету года", – отметил Аласания.

Он подчеркнул, что последние пять лет добивается от правительства погашения долга перед Euronews.

"Есть еще один вариант – мирное соглашение. Его должны подписать Euronews, Общественное и, например, Минюст, как гарант. Почему бы его не подписать? Потому что мы все тогда сядем, в том числе я. К нам в следующем году просто придут из правоохранительных органов и спросят: вы что, самые умные, чтобы распоряжаться государственными деньгами? Так работает наша страна и система. Я уже пять лет прошу у каждого премьер-министра: закройте этот долг! Но в политике логика не работает. Я сам никак не могу с этим разобраться. Коммуникация с нынешней властью вроде бы и есть, но толку от этого нет. Пока все находится в подвешенном состоянии. А проблемы будут накапливаться. Люди не получат зарплаты, начнут расти долги, мы не сможем ездить в командировки, с "Евровидением" и биатлоном уже пролетели. Еще недели две, и все рухнет", – сказал Аласания.

28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что на ее счета был наложен арест.

"18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews", – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.

Теги: Евровидение, Украина, Зураб Аласания, общественное телевидение
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