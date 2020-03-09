"Твою мать". Остапчук выпустил юмористический ролик. Видео
Украинский шоумен Владимир Остапчук на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Твою мать". "Это не ругательство. Это крик души миллионов мужчин, брошенных судьбой в маленькие детские объятия. Вчерашние рыцари, как беспомощные котята, носятся, готовят, стирают и доказывают – папа никогда не станет мамой. Но он старается. А что из этого вышло – смотри в новой пародии "Твою мать!". Осторожно! В видео много жизы и мужской боли!" – написал он. В клипе показан день мужчины, исполняющего обязанности, которые принято считать женскими.
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