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09 марта, 2020
 
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"Твою мать". Остапчук выпустил юмористический ролик. Видео

Украинский шоумен Владимир Остапчук на своем YouTube-канале презентовал клип на трек "Твою мать". "Это не ругательство. Это крик души миллионов мужчин, брошенных судьбой в маленькие детские объятия. Вчерашние рыцари, как беспомощные котята, носятся, готовят, стирают и доказывают – папа никогда не станет мамой. Но он старается. А что из этого вышло – смотри в новой пародии "Твою мать!". Осторожно! В видео много жизы и мужской боли!" – написал он. В клипе показан день мужчины, исполняющего обязанности, которые принято считать женскими.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Остапчук: Это не ругательство. Это крик души миллионов мужчин, брошенных судьбой в маленькие детские объятия
Остапчук: Это не ругательство. Это крик души миллионов мужчин, брошенных судьбой в маленькие детские объятия
Скриншот: VOVA OSTAPCHUK / YouTube

видео

Видео: VOVA OSTAPCHUK / YouTube
Теги: видео, клип, Владимир Остапчук
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