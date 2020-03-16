В инфекционной больнице Львова находятся восемь человек с подозрением на коронавирус

Восемь жителей Львовской области госпитализированы во Львове с симптомами респираторных заболеваний. У всех медики отобрали образцы, которые отправили в Киев для тестирования на коронавирус.

Во Львове в областной инфекционной больнице находится восемь пациентов, у которых подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, пишет ZAXID.NET.

Все они были госпитализированы 15 марта, у них есть симптомы респираторных заболеваний. У пациентов взяли анализы, которые были направлены в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев. Через два дня результаты должны быть готовы, отметил чиновник.

В числе госпитализированных – пятеро жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один – Перемышлянского района области.

Васько отметил, что в больницах Львова приостанавливается плановая госпитализация пациентов. Все больные, которым требуется неотложная медицинская помощь, будут получать ее в полном объеме, а плановые обследования и операции пока приостановлены.

Львовская областная инфекционная больница переходит на усиленный режим работы, туда будут госпитализировать только больных с подозрением на коронавирус. Четко определены и резервные больницы в случае массового распространения болезни, отметил чиновник.

Он подчеркнул, что украинцы, обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, должны для начала в телефонном режиме проконсультироваться со своим семейным врачом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 марта, коронавирусом инфицировано 153 517 человек в более чем 140 странах, 5735 человек скончались.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено пять случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.