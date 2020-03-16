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Бойко предложил ввести отсрочку на оплату коммунальных услуг и ипотеки для потерявших доход из-за карантина

В Украине необходимо запустить программы поддержки для людей, которые потеряли работу из-за кризиса, связанного с угрозой распространения коронавируса, заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

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Юрий Бойко: Сотрудникам, которых в связи со сложившейся ситуацией отправили в отпуска, должны обязательно выплатить отпускные
Юрий Бойко: Сотрудникам, которых в связи со сложившейся ситуацией отправили в отпуска, должны обязательно выплатить отпускные
Фото: zagittya.com.ua

Государство должно оказать поддержку тем семьям в Украине, которые столкнутся с финансовыми затруднениями в связи с противоэпидемическими ограничениями из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, пишет официальный сайт партии.

"Необходимо запустить программы поддержки для людей, которые потеряли работу из-за карантина и кризиса, обеспечить их надлежащее финансирование. Семьи, лишившиеся доходов из-за введения карантинных мер, должны получить отсрочку на оплату коммунальных услуг и погашение ипотеки. Сотрудникам, которых в связи со сложившейся ситуацией отправили в отпуска, должны обязательно выплатить отпускные. Также необходимо увеличить финансирование системы субсидий, вернуть те критерии для их получения, которые действовали до мая 2018 года", – сказал Бойко.

Он отметил, что необходимо с марта провести справедливую индексацию пенсий и обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары – в первую очередь продовольственные и медицинские.

"Нельзя допустить спекуляций, злоупотреблений монопольным положением и необоснованного роста цен. При необходимости нужно задействовать ресурсы Госрезерва, – заявил политик. – Для реализации всех этих мер необходимо внести соответствующие изменения в госбюджет. С этой целью "Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает в ближайшее время провести внеочередную сессию Верховной Рады".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным ВОЗ, на 15 марта в мире зафиксировано 153 517 случаев заражения, 5735 человек умерли.

По состоянию на 9.00 16 марта в Украине подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Четыре человека заразились в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный исход). Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры.

Теги: пенсии, Юрий Бойко, доходы, пенсия, финансирование, Оппозиционная платформа – За жизнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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